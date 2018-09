Polizeidirektion Hannover / Garbsen: Dachstuhlbrand in Stelingen ...

Garbsen: Dachstuhlbrand in Stelingen - Ursache geklärt

Hannover - Am Mittwoch, 05.09.2018, gegen 16:00 Uhr, ist eine unbewohnte Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Leinestraße in Brand geraten. Personen sind bei dem Feuer nicht verletzt worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte eine 48-jährige Zeugin die Flammen am Dachstuhl bemerkt und sofort die Rettungskräfte alarmiert. Den Freiwilligen Feuerwehren Stelingen und Berenbostel gelang es, den Brand im Obergeschoss des Mehrfamilienhaues zu löschen und somit eine vollständige Ausbreitung zu verhindern. Alle anwesenden Personen konnten das Haus unverletzt verlassen.

Bei ihren heutigen Untersuchungen haben Brandermittler festgestellt, dass ein technischer Defekt an der Elektroinstallation die Ursache für das Feuer in der Wohnung war. Die Dachgeschosswohnung ist derzeit unbewohnbar. Die Gewerbeobjekte wurden durch Rauchgasniederschläge ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Nach aktuellen Schätzungen beläuft sich der Schaden auf 150 000 Euro. /has, pu

