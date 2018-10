Polizeidirektion Hannover / Gartenlaube bei Feuer in Kolonie ...

Gartenlaube bei Feuer in Kolonie komplett zerstört

Hannover - Am Mittwochmittag, 18.10.2018, gegen 13:30 Uhr, ist eine Laube in der Gartenkolonie "Schwarze Flage" am Tulpenweg (Linden-Süd) bei einem Brand zerstört worden. Die Kriminalpolizei geht von einem technischen Defekt als Ursache für das Feuer aus.

Nach ersten Informationen waren mehrere Gartennutzer auf die brennende Hütte aufmerksam geworden und hatten daraufhin die Feuerwehr verständigt.

Die gemauerte Gartenlaube stand beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits in Vollbrand und wurde durch die Flammen komplett zerstört.

Die Beamten des Fachkommissariats für Brandermittlungen haben den Geschehensort heute untersucht und gehen davon aus, dass das Feuer durch einen technischen Defekt an der Elektroinstallation verursacht wurde.

Den Schaden schätzen die Ermittler auf 30 000 Euro. / pu, schie

