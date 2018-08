Polizeidirektion Hannover / Gemeinsame Nachtragsmeldung der ...

Gemeinsame Nachtragsmeldung der Staatsanwaltschaft (StA) und Polizeidirektion Hannover

Hannover - Tatverdächtiger zu versuchtem Mord aus dem Jahr 1984 festgenommen - Auslieferung an niedersächsische Behörden ist erfolgt

Ende 2017 hat die Polizei in Tirana (Albanien) einen 60-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, im Sommer 1984 bei einem Einbruch in der Innenstadt von Hannover einen Polizisten angeschossen und schwer verletzt zu haben. Nun haben die albanischen Behörden einer Auslieferung nach Deutschland zugestimmt.

Wie von uns bereits im September 2016 berichtet hatten akribische Ermittlungen der Zielfahndung der Polizei Hannover sowie des Dezernats für internationale polizeiliche Zusammenarbeit des Landeskriminalamtes Niedersachsen den Verdacht gegen den mittlerweile 60-Jährigen erhärtet, dass er zusammen mit einem bereits verurteilten Komplizen am 08.06.1984 in ein Surfgeschäft an der Brühlstraße eingebrochen war. Ein damals über den Räumlichkeiten wohnender 25-jähriger Kriminalbeamter war auf den Einbruch aufmerksam geworden und verfolgte die Täter. Dabei gab der nun am 24.11.2017 zum zweiten Mal in Albanien festgenommene 60-Jährige - er wurde nach einer ersten Ingewahrsamnahme im September 2016 und einer angestrebten Auslieferung zwischenzeitlich wieder entlassen - offenbar mehrere Schüsse auf den Beamten ab und verletzte ihn schwer.

Die albanischen Behörden stimmten im August dem Auslieferungsantrag der StA Hannover zu, sodass der Tatverdächtige am Donnerstag (16.08.2018) nach Deutschland ausgeflogen werden konnte. Nun muss sich der 60-Jährige wegen versuchten Mordes verantworten. /now, schie

Unsere Ursprungsmeldung aus 2016 finden Sie unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/3438253

