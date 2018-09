Polizeidirektion Hannover / Gemeinsame Presseinformation der ...

Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover

Hannover - Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung

22-Jährige in Harkenbleck vergewaltigt - Kripo ermittelt Tatverdächtigen

Polizeibeamte haben am Dienstag, 18.09.2018, einen 31-Jährigen festgenommen. Er steht in dringendem Verdacht, eine 22-Jährige Radfahrerin an der Arnumer Straße angegriffen und vergewaltigt zu haben. Heute wird der mutmaßliche Täter einem Haftrichter vorgeführt.

Nach wochenlanger, akribischer Ermittlungsarbeit und der Überprüfung zahlreicher Hinweise nun der Durchbruch. Eine Übereinstimmung kriminaltechnisch gesicherter Spuren in der DNA-Datenbank führte die Ermittler schließlich auf die Fährte des seit 24.08.2018 mit Phantombild gesuchten Vergewaltigers. Gestern durchsuchten Polizeibeamte daraufhin mit einem richterlichen Beschluss die Wohnung des Tatverdächtigen in Arnum. Hier stellten sie umfangreiches Beweismaterial sicher, den 31-Jährigen nahmen sie mit zur Dienststelle. Heute wird der Mann, der in dringendem Verdacht steht, in der Nacht zu Sonntag, 19.08.2018, an der Arnumer Straße absichtlich einen Radunfall mit einer 22-Jährigen verursacht, mehrfach auf sie eingeschlagen, sie vergewaltigt und beraubt zu haben (wir haben berichtet), auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover einem Richter vorgeführt. Dort soll ein Haftbefehl wegen versuchten Mordes, Vergewaltigung und Raubes erwirkt werden.

