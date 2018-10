Polizeidirektion Hannover / Landesstraße 390: Biker bei ...

Landesstraße (L) 390: Biker bei Unfall schwer verletzt

Hannover - Heute Vormittag, 16.10.2018, ist ein Motorradfahrer (20 Jahre) während eines Überholvorgangs auf der L 390 bei Seelze mit dem Pkw eines 61-Jährigen zusammengestoßen, wobei er sich schwere Verletzungen zugezogen hat.

Bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover zufolge war der Autofahrer kurz vor 08:00 Uhr auf der L 390, aus Richtung Almhorst kommend, in Richtung der Bundesstraße 441 unterwegs. Aufgrund eines Staus vor der Einmündung zur Bundesstraße stoppte er neben weiteren Verkehrsteilnehmern sein Fahrzeug. Zeitgleich war der Biker mit seiner Honda CBR 600 in selber Richtung auf der L 390 unterwegs und bemerkte den Rückstau vor der Bundesstraße zu spät. Um eine Vollbremsung zu umgehen, fuhr er im Gegenverkehr an den stehenden Pkw vorbei. Gerade als er den Suzuki Vitara des 61-Jährigen passieren wollte, scherte dieser aus, um mit seinem Wagen zu wenden. Im weiteren Verlauf prallte der 20 Jahre alte Mann aus Springe gegen die Fahrerseite des Suzuki und stürzte auf die Fahrbahn. Ein alarmierter Rettungswagen brachte ihn mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Während der Unfallaufnahme musste die L 390 bis etwa 09:45 Uhr gesperrt werden, es kam zu Behinderungen. Nach Schätzungen der Polizei ist ein Gesamtschaden in Höhe von 3 000 Euro entstanden. /now, has

OTS: Polizeidirektion Hannover newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/66841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_66841.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover Mirco Nowak Telefon: 0511 109-1044 E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/