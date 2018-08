Polizeidirektion Hannover / Lehrte: 59-jähriger PKW-Fahrer bei ...

Lehrte: 59-jähriger PKW-Fahrer bei Baumkollision tödlich verletzt

Hannover - Am frühen Mittwochmorgen, 22.08.2018, gegen 05:40 Uhr, ist ein 59 Jahre alter Mann auf der Aligser Dorfstraße (Aligse) alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem BMW gegen einen Baum geprallt. Er hat dabei tödliche Verletzungen erlitten.

Bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes zufolge war der Mann mit seinem BMW 523i aus Kolshorn kommend in Richtung Aligse auf der Aligser Dorfstraße unterwegs gewesen. Etwa 100 Meter vor der Einmündung auf die Dammfeldstraße (Bundesstraße 443) kam er auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Baum. Der 59-Jährige wurde in seinem PKW eingeklemmt und erlag am Unfallort seinen tödlichen Verletzungen. Die Aligser Dorfstraße war während der Unfallaufnahme gesperrt. Der Individualverkehr wurde dadurch nicht beeinträchtigt. /mi, zei

