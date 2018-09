Polizeidirektion Hannover / Lehrte: Fahrradfahrerin bei Unfall ...

Lehrte: Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Hannover - Mittwochvormittag, 26.09.2018, gegen 09:30 Uhr, ist eine 48-jährige Radlerin an der Berliner Allee gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war die Frau mit ihrem Damenrad auf einem Radweg entlang der Berliner Allee in Richtung Germaniastraße unterwegs. In einer Bahnunterführung fuhr sie offenbar über einen auf dem Boden liegenden, abgebrochenen Fahrradständer. Dieser wurde aufgewirbelt und geriet in das Vorderrad der Frau. Dadurch blockierte das Rad abrupt und die 48-Jährige stürzte auf die Straße. Ein alarmierter Krankenwagen brachte die schwer verletzte Lehrterin zur stationären Behandlung in eine Klinik. Zwischenzeitlich landete ein Rettungshubschrauber in der Nähe der Unfallstelle, der die Fahrradfahrerin letztendlich nicht transportieren musste. /now, has

