Polizeidirektion Hannover / Lehrte/Sievershausen: 15-Jähriger bei ...

Lehrte/Sievershausen: 15-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Hannover - Am Dienstag, 21.08.2018, gegen 13:45 Uhr, ist es an der Kurfürstenstraße zu einer Kollision zwischen einem 15-jährigen Radler und dem Auflieger eines nach rechts abbiegenden Sattelzugs gekommen. Der Jugendliche hat bei dem Unfall schwere Verletzungen erlitten.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war ein 52-Jähriger mit seinem Sattelzug auf der Kurfürstenstraße, aus Richtung Arpke kommend, in Richtung Autobahn unterwegs gewesen und an der ampelgeregelten Kreuzung bei Grün nach rechts in die Straße Kleegarten abgebogen. Als der Radler, der auf dem rechtsseitigen Radweg der Kurfürstenstraße fuhr und ebenfalls bei Grün zeigender Fußgänger-/Radfahrer-Ampel seinen Weg über die Kreuzung geradeaus fortsetzte, kam es zur Kollision - der 15-Jährige prallte gegen den Auflieger des abbiegenden Lkw. Im weiteren Verlauf wurden seine Füße überrollt, wodurch er schwere Frakturen erlitt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. Der Sattelzugfahrer blieb unverletzt. /st

