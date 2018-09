Polizeidirektion Hannover / Linden-Nord: Jugendliche nach ...

Linden-Nord: Jugendliche nach Diebstahl von Motorrollern festgenommen

Hannover - Beamte der Polizeiinspektion West haben in der Nacht zu Dienstag (11.09.2018) eine 15-Jährige sowie zwei 15 und 16 Jahre alte Jugendliche festgenommen. Sie stehen im Verdacht, sich zusammen mit drei weiteren Unbekannten an drei Motorrollern an der Stärkestraße zu schaffen gemacht und zwei davon entwendet zu haben.

Ein 42 Jahre alter Anwohner war gegen 03:30 Uhr durch Geräusche auf die Geschehnisse an der Stärkestraße aufmerksam geworden und beobachtete aus seinem Schlafzimmerfenster eine Gruppe von sechs Jugendlichen, die sich an drei dort abgestellten Motorrollern zu schaffen machten.

Als die zwischenzeitlich alarmierte Polizei am Tatort eintraf, war das Sextett bereits mit zwei der Krädern geflüchtet.

Noch im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme kamen vier der Tatverdächtigen auf den Bikes zurück und ergriffen beim Anblick der Polizei abermals die Flucht in Richtung der Spinnereibrücke.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die entwendeten Roller kurz vor der Brücke verlassen aufgefunden und sichergestellt werden.

In unmittelbarer Nähe erblickten die Polizisten die beiden 15 und 16 Jahre alten Tatverdächtigen und nahmen sie nach kurzer Verfolgung fest.

Auf die 15-jährige Jugendliche trafen die Beamten in Höhe des Capitols. Sie wurde ebenfalls vorläufig festgenommen.

Gegen alle drei ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt wegen des Verdachts des schweren Diebstahls.

Gegen den 15-Jährigen zusätzlich noch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Das Trio wurde nach Abschluss der polizeilichen Sofortmaßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen zu den mutmaßlichen Komplizen dauern an./ schie, now

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover Thorsten Schiewe Telefon: 0511 -109 -1041 Fax: 0511 -109 -1040 E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/