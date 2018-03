Polizeidirektion Hannover / Mitte: Fußgängerin bei Verkehrsunfall ...

Mitte: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hannover - Mittwochnachmittag, 21.03.2018, gegen 16:45 Uhr ist eine 67-Jährige beim Überqueren der Straße Schiffgraben mit dem Pkw eines 80 Jahre alten Mannes zusammengestoßen. Dabei hat sich die Frau schwere Verletzungen zugezogen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der Senior mit seinem Smart auf dem linken von zwei Fahrstreifen der Straße Schiffgraben in Richtung Berliner Allee. Nachdem er die Kreuzung zur Marienstraße bei Grünlicht passiert hatte, lief die 67 Jahre alte Frau, aus seiner Sicht von rechts kommend, an einer Fußgängerfurt - offenbar bei roter Ampel - über die Straße. Dort erfasste der Smart des 80-Jährigen die Fußgängerin und schleuderte sie auf die Fahrbahn. Ein Krankenwagen transportierte die schwer verletzte Frau zur medizinischen Behandlung in eine Klinik.

Während der Unfallaufnahme musste ein Fahrstreifen der Straße Schiffgraben stadtauswärts bis etwa 18:15 Uhr gesperrt werden, es kam zu Behinderungen. Nach Schätzungen der Polizei beläuft sich der an dem Pkw entstandene Schaden auf 2 000 Euro. /now

