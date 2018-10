Polizeidirektion Hannover / Motorradfahrer verunglückt und ...

Motorradfahrer verunglückt und verletzt sich schwer

Hannover - Ein 18-Jähriger hat sich heute, 14.10.2018, gegen 10:00 Uhr, bei einem Unfall auf der Straße Hohbrink (Springe/Altenhagen) schwer verletzt und ist zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der junge Mann am Sonntagmorgen mit seiner Kawasaki Z650 auf der Straße Zum Nesselberg unterwegs gewesen. Nach dem Linksabbiegen in die Straße Hohbrink und dem sich daran anschließenden Einfahren in eine leichte Rechtskurve stürzte der 18-Jährige offensichtlich beim Umlegen seiner Maschine. Bei dem Sturz zog er sich eine Schlüsselbeinfraktur zu. Ein Rettungswagen transportierte ihn in eine Klinik. /st

OTS: Polizeidirektion Hannover newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/66841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_66841.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover Martina Stern Telefon: 0511 - 109 - 1045 Fax: 0511 - 109 - 1040 E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/