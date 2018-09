Polizeidirektion Hannover / Mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Hannover - In der Nacht zu heute (17.09.2018) haben Polizeibeamte zwei Männer (40 und 54 Jahre alt) an der Rundestraße im Stadtteil Mitte festgenommen. Sie stehen im Verdacht, gemeinschaftlich versucht zu haben, Getränkekisten aus einem Lager zu stehlen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wählte ein 46-jähriger Busfahrer gegen 00:30 Uhr den Notruf, nachdem er im Vorbeifahren das Duo an dem Getränkelager eines Supermarktes bemerkt hatte. Als die alarmierten Beamten an der Rundestraße eintrafen, stand der 40-Jährige offenbar vor dem Schiebetor zum Lager Schmiere. Sein älterer Komplize hielt sich zu diesem Zeitpunkt hinter der etwa 2,5 Meter hohen Umfriedung auf. Anschließend konnten die beiden stark alkoholisierten Männer von den Polizisten vorläufig festgenommen werden. Weitergehende Ermittlungen ergaben, dass der 54-jährige Tatverdächtige offenbar mithilfe eines Einkaufswagens über das Zufahrtstor geklettert war und anschließend in dem Lager zwei Bierkisten zum Abtransport deponierte. Nun ermitteln die Beamten gegen das Duo wegen versuchten schweren Diebstahls.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover konnten die Männer die Dienststelle aufgrund fehlender Haftgründe wieder verlassen. /now, schie

