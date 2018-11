Polizeidirektion Hannover / Nachtragsmeldung 22-Jähriger durch ...

Nachtragsmeldung 22-Jähriger durch Messerstich schwer verletzt Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Hannover - Nachtragsmeldung

22-Jähriger durch Messerstich schwer verletzt Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Die Polizei hat am Samstagabend, 10.11.2018, einen 40-Jährigen an der Augustenstraße (Mitte) festgenommen. Er steht im dringenden Verdacht, dem 22-Jährigen im Rahmen einer Auseinandersetzung (wir haben berichtet) eine Stichverletzung zugefügt zu haben.

Die Fahndung der Beamten zeigte gestern Abend Erfolg. In der hannoverschen Innenstadt, an der Augustenstraße, nahmen sie gegen 18:40 Uhr den bereits im Fokus der Ermittlung stehenden, 40-Jährigen in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Hannover fest. Der Tatverdächtige, gegen den derzeit wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt wird, soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Untersuchungsrichter vorgeführt werden. /st

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4111441

