Polizeidirektion Hannover / Nachtragsmeldung! Lehrte: Unbekannter ...

Nachtragsmeldung! Lehrte: Unbekannter unterschlägt 2 000 Euro aus Geldautomat - Tatverdächtiger stellt sich der Polizei

Hannover - Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera einer Bankfiliale in Arpke, hat die Polizei seit Donnerstag öffentlich nach einem Mann gefahndet, der im Verdacht steht, einen Betrag von 2 000 Euro aus einem Geldautomat unterschlagen zu haben. Der Tatverdächtige hat sich am Freitagabend bei der Polizei gestellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine junge Frau am 07.03.2018, gegen 10:10 Uhr, in der Filiale in Arpke einen größeren Geldbetrag abheben wollen.

Da der Betrag über die übliche Auszahlung hinaus ging, meldete sie die Abhebung bei Mitarbeitern an und der Automat zahlte diesen in zwei Vorgängen aus.

Die Geschädigte jedoch ging davon aus, dass ihre Auszahlung nach dem ersten Vorgang abgeschlossen war und verließ mit dem Geld der ersten Buchung die Filiale.

Der hinter der Dame wartende Unbekannte erhielt indes die zweite Auszahlung, nahm die insgesamt 2 000 Euro an sich und entfernte sich unerkannt aus dem Gebäude (wir haben darüber berichtet).

Nachdem die Polizei seit Donnerstag (13.09.2018) mit einem Bild des Tatverdächtigen öffentlich nach dem Mann gefahndet hatte, meldete sich am Freitagabend ein 50-Jähriger in der Wache in Lehrte, gab die Tat zu und brachte den Beamten am Samstag die unterschlagenen 2 000 Euro zurück./ schie

