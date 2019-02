Polizeidirektion Hannover / Nachtragsmeldung: Polizei Lehrte ...

Nachtragsmeldung: Polizei Lehrte veröffentlicht Foto von vermisstem Karsten N. - Gesuchter wohlbehalten aufgefunden

Hannover - Die Suche nach dem seit Donnerstagabend, 14.02.2019, vermissten 48-jährigen Patienten des Klinikums Wahrendorff (Rudolf-Wahrendorff-Straße OT Ilten) ist beendet. Polizisten haben den Mann Freitagabend auf dem Klinikgelände gefunden.

Wie von uns berichtet, hatte der 48-Jährige seinen Wohnbereich am Donnerstagabend verlassen, um einen Spaziergang zu machen. Als er von diesem nicht zurückgekehrt war, begannen die Mitarbeiter des Klinikums nach Karsten N. zu suchen. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen der zwischenzeitlich alarmierten Polizei, bei denen neben einem Hubschrauber auch speziell ausgebildete Suchhunde (sog. Mantrailer) zum Einsatz kamen, stießen die Beamten gegen 20:00 Uhr auf dem Klinikgelände auf den 48 Jahre alten Patienten. Im Anschluss wurde er wohlbehalten an das Klinikpersonal übergeben. /now

