Polizeidirektion Hannover / Nachtragsmeldung Polizei nimmt ...

Nachtragsmeldung Polizei nimmt 17-Jährigen nach Überfällen fest - Mutmaßlicher Täter in U-Haft!

Hannover - Polizeibeamte haben Montagnachmittag (26.03.2018) erneut einen Jugendlichen (17 Jahre alt) festgenommen. Er steht im Verdacht, im Februar und März 2018 an insgesamt vier Raubüberfällen in den Stadtteilen Sahlkamp und Vahrenheide beteiligt gewesen zu sein.

Rückblick: Bisherigen Ermittlungen zufolge war es am 21.02. an der Dresdner Straße (Vahrenheide), am 23.02. an der Vogelsbergstraße sowie am 26.02. an der General-Wever-Straße (beide Sahlkamp) zu Raubüberfällen durch eine jugendlich aussehende Gruppe gekommen. In diesem Zusammenhang konnten die Ermittler der Polizeistation Sahlkamp/Vahrenheide dem mittlerweile 17-Jährigen eine Tatbeteiligung nachweisen. Daher durchsuchten sie am 16.03.2018 die elterliche Wohnung des mutmaßlichen Räubers im Stadtteil Sahlkamp. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der junge Mann nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft (StA) Hannover aufgrund fehlender Haftgründe wieder entlassen (wie von uns berichtet).

Zwischenzeitlich ereignete sich letzten Montag, 19.03.2018, kurz vor Mitternacht, an der Endhaltestelle Alte Heide (General-Wever-Straße) ein erneuter Straßenraub zum Nachteil eines 17-Jährigen sowie seinen drei Begleitern (18 Jahre alt). Dabei forderten drei Täter unter Androhung von Messergewalt von den Opfern die Herausgabe von Wertsachen. Da die Überfallenen der Aufforderung nicht nachgekommen waren, flüchteten die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung.

Umfangreiche Ermittlungen brachten die Fahnder ein weiteres Mal auf die Spur des 17-jährigen Hannoveraners, der Montagnachmittag festgenommen wurde. Aufgrund der sich wiederholenden, mutmaßlichen Tatbeteiligung des Festgenommenen schickte ihn ein Richter auf Antrag der StA Hannover in Untersuchungshaft.

Zu seinen beiden weiterhin flüchtigen Komplizen ist bekannt, dass sie zirka 18 Jahre alt und von sportlicher Statur sind. Der eine ist etwa 1,95 Meter groß, von südländischer Erscheinung und hat einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer dunklen Winterjacke mit Pelzkragen sowie einer dunklen Hose.

Sein dunkelhäutiger Komplize ist etwas kleiner und hat ebenfalls einen Bart. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Adidas-Jogginghose sowie eine Sportjacke in Camouflage-Design.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeikommissariat Lahe unter der Rufnummer 0511 109-3317 entgegen. /now, pu

