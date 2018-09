Polizeidirektion Hannover / Nachtragsmeldung! Seelze: Dachstuhl ...

Nachtragsmeldung! Seelze: Dachstuhl geht in Flammen auf - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung!

Hannover - Das Feuer, das am vergangenen Donnerstag (30.08.2018) in einem Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses im Ortsteil Letter ausgebrochen ist, ist vorsätzlich gelegt worden. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen!

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte ein Anwohner der Heinrich-Spät-Straße gegen 22:30 Uhr die Flammen am Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Die Bewohner des brandbetroffenen Hauses konnten sich zwischenzeitlich unverletzt ins Freie retten. Trotz aufwändiger Löscharbeiten konnte die Feuerwehr nicht mehr verhindern, dass der Dachstuhl erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde (wir haben berichtet).

Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes haben den Brandort heute untersucht und gehen von einer vorsätzlichen Brandstiftung als Ursache für das Feuer aus. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 250 000 Euro.

Zeugen werden weiterhin gebeten, sich unter der Rufnummer 0511 109-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen. /has, now

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4049087

OTS: Polizeidirektion Hannover newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/66841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_66841.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover Thorsten Schiewe Telefon: 0511 -109 -1041 Fax: 0511 -109 -1040 E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/