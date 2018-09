Polizeidirektion Hannover / Neustadt: Jungen erleiden ...

Neustadt: Jungen erleiden Brandverletzungen

Hannover - Freitagnachmittag, 31.08.2018, haben drei Jungen (zwei Mal 11 und 12 Jahre alt) in einem Waldstück an der Straße An der Waldbühne im Ortsteil Otternhagen ein Feuer entzündet, wobei eine Spraydose explodiert ist. Dadurch sind zwei Kinder schwer und eins leicht verletzt worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand des Kriminaldauerdienstes hatten die Jungen gegen 16:30 Uhr in dem Waldstück Laub angezündet. Im weiteren Verlauf war eine Sprühdose (Autolack) offenbar versehentlich in das Feuer gefallen, die kurze Zeit später explodierte. Dadurch erlitten die Kinder Verbrennungen und liefen jeweils nach Hause. Die beiden Elfjährigen wurden von ihren Eltern in ein Krankenhaus gebracht. Dort behandelten die Ärzte bei einem leichte Brandverletzungen. Der zweite Junge - er hatte sich bei der Explosion schwere Verletzungen zugezogen - wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine andere Klinik verlegt. Auch der Zwölfjährige hatte bei dem Vorfall schwere Brandverletzungen erlitten und wurde von seiner Wohnanschrift mit einem alarmierten Helikopter in eine Klinik transportiert. /now

OTS: Polizeidirektion Hannover newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/66841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_66841.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover Mirco Nowak Telefon: 0511 109-1044 E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/