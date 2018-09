Polizeidirektion Hannover / Öffentlichkeitsfahndung nach zwei ...

Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Pkw-Dieben - Wer kennt die Männer?

Hannover - Beamte der Ermittlungsgruppe (EG) Kfz suchen mithilfe eines Blitzerfotos nach zwei Männern, die im Verdacht stehen, Ende Mai 2018 einen VW Touran aus dem hannoverschen Stadtteil Limmer entwendet zu haben. Die Polizei fragt daher: Wer erkennt die beiden Tatverdächtigen?

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der VW Touran in der Nacht zu Montag, 21.05.2018, vor der Wohnanschrift der Geschädigten an der Sackmannstraße entwendet worden. Die Diebe hatten offenbar am Sonntag, 20.05.2018, der Geschädigten den Fahrzeugschlüssel aus ihrem Rucksack entwendet, als diese spazieren war. Am frühen Montagmorgen gegen 02:42 Uhr wurde das gestohlene Fahrzeug mit den beiden mutmaßlichen Autodieben auf der Bundesstraße 6 im Bereich der Auf- und Abfahrt zur Limmerstraße geblitzt. Am darauffolgenden Montag, 28.05.2018, gegen 10:30 Uhr, konnte der VW Touran im Bereich Uetze wieder aufgefunden werden.

Nun suchen die Ermittler nach den beiden jung aussehenden Pkw-Dieben, von denen einer eine Adidas-Basecap trug. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Männern geben können, werden gebeten, Kontakt zum Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 aufzunehmen. /has, now

