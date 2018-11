Polizeidirektion Hannover / Pkw-Brand auf dem Messeschnellweg

Pkw-Brand auf dem Messeschnellweg

Hannover - Am Freitag, 09.11.2018, kurz nach 15:00 Uhr, ist ein mit drei Personen besetzter Pkw auf dem Messeschnellweg in Brand geraten. Die Ursache ist derzeit noch ungeklärt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war ein 52-Jähriger mit seinem Mercedes auf dem Messeschnellweg in Richtung Süden unterwegs gewesen, als sein Wagen in der Ausfahrt Lissabonner Allee plötzlich im Bereich des Motorraums in Brand geriet. Innerhalb kürzester Zeit stand der Wagen in Vollbrand.

Die beiden Kinder des Fahrers (23 und zwölf Jahre alt) kamen vorsorglich wegen Verdachts auf Rauchgasintoxikation mit Rettungswagen in eine Klinik.

Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt, allerdings ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von einem technischen Defekt auszugehen. /st

