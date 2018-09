Polizeidirektion Hannover / Polizei veröffentlicht Bilder von ...

Polizei veröffentlicht Bilder von Ausstellungsstücken! Pattensen: Unbekannte brechen ins Museum der Marienburg ein

Hannover - Die Polizei veröffentlicht nun Fotos von den in der Nacht zu Montag, 10.09.2018, aus dem Museum der Marienburg entwendeten Ausstellungsstücken.

Ein Mitarbeiter des Schlossmuseums hatte am 10.09.2018 gegen 07:00 Uhr bei einem Rundgang festgestellt, dass die Unbekannten sich offenbar in der vorangegangenen Nacht gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft hatten. Die Einbrecher entwendeten unter anderem mehrere ausgestellte historische Waffen und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. (wir haben berichtet). Die Schadenshöhe wird derzeit auf 100 000 Euro beziffert.

Auf der Internetseite der Polizeidirektion Hannover befindet sich mittlerweile eine Fotoübersicht von den entwendeten Gegenständen.

Zeugen, die Hinweise zu den Ausstellungsstücken oder Einbrechern geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 05041 - 94290 an das Polizeikommissariat Springe. /has, pfe

Die Fotos der Ausstellungsstücke finden Sie auf unserer Internetseite: https://www.pd-h.polizei-nds.de/fahndung/sachen/

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4059611

OTS: Polizeidirektion Hannover newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/66841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_66841.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover Mirco Nowak Telefon: 0511 109-1044 E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -