Polizeidirektion Hannover / Radfahrerin in Davenstedt schwer verletzt

Radfahrerin in Davenstedt schwer verletzt

Hannover - Am Freitagnachmittag, 24.08.2018, ist eine 36 Jahre alte Radlerin an der Einmündung Heisterbergallee, Ecke Ehrhartstraße, von einem Pkw einer 41-Jährigen erfasst und dabei schwer verletzt worden.

Bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover zufolge war die 41-Jährige mit ihrem VW Golf kurz vor 15:30 Uhr auf der Ehrhartstraße in Richtung Heisterbergallee unterwegs. Im weiteren Verlauf wollte sie an der Einmündung nach links auf die Heisterbergallee einbiegen und übersah dabei offenbar die von links kommende 36-Jährige mit ihrem Damenrad, die den Radweg ordnungsgemäß in Richtung Carlo-Schmid-Allee nutzte. In der Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch die Radlerin vom Zweirad stürzte und auf die Fahrbahn prallte. Bei dem Unfall zog sich die 36-Jährige schwere Kopfverletzungen - Sie trug keinen Helm - zu und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. /has

