Polizeidirektion Hannover / Radlerin missachtet Rotlicht und ...

Radlerin missachtet Rotlicht und kollidiert mit Geländewagen

Hannover - Heute Mittag, 29.10.2018, gegen 13:25 Uhr, hat eine Fahrradfahrerin (31 Jahre) das Rotlicht einer Ampel am Aegidientorplatz missachtet und ist mit dem Wagen eines 62-Jährigen kollidiert. Die Radlerin hat bei dem Unfall schwere Verletzungen erlitten.

Nach ersten Erkenntnissen war die schwangere Frau aus der Innenstadt kommend auf dem Radweg am Aegidientorplatz in Richtung Theater am Aegi unterwegs. Dabei kreuzte sie trotz Rotlicht zeigender Ampel die drei Fahrstreifen des Aegidientorplatzes in Richtung Friedrichswall.

Auf dem dritten Fahrstreifen erfasste der 62 Jahre alte Fahrer eines BMW X5 die Radlerin, die daraufhin auf die Straße stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog.

Ein Rettungswagen brachte die hochschwangere Frau in eine Klinik.

Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 6 000 Euro. /pu

