Polizeidirektion Hannover / Schwer verletzter Biker

Schwer verletzter Biker

Hannover - Am Sonntag, 21.10.2018, gegen 12:30 Uhr, ist der Fahrer einer Suzuki beim Auffahren auf die Bundesautobahn (BAB) 7 verunglückt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 31-Jährige am Sonntagmittag mit seiner Suzuki dabei gewesen, am Kreuz Kirchhorst von der BAB 37 kommend auf die BAB 7 in Richtung Kassel aufzufahren. Hierbei kam er im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn ab und fuhr mit der linken Seite in die Seitenschutzplanke. Hierbei erlitt der Motoradfahrer schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen transportierte ihn in eine Klinik. /st, pu

OTS: Polizeidirektion Hannover newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/66841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_66841.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover Martina Stern Telefon: 0511 - 109 - 1045 Fax: 0511 - 109 - 1040 E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/