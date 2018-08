Polizeidirektion Hannover / Schwertransport beschädigt ...

Schwertransport beschädigt Fußgängerbrücke auf der Bundesautobahn (BAB) 2 bei Garbsen

Hannover - Am Mittwoch, 22.08.2018, gegen 06:30 Uhr, hat ein mit einer Betonstütze beladener Schwertransport eine Fußgängerbrücke über der BAB 2 bei Garbsen beschädigt. Zwei nachfolgende PKW sind durch Trümmerteile beschädigt worden.

Der 42-jährige Fahrer war mit dem Großraum- und Schwertransport auf der BAB 2 in Richtung Berlin unterwegs. Der Auflieger des Gespannes war mit einer Betonstütze beladen, die in Kombination mit dem Auflieger eine unzulässige Gesamthöhe von rund 4,75 Meter erreichte. Aufgrund dessen kollidierte der Schwertransport mit der Fußgängerbrücke in Höhe Kastorhof in Garbsen, auf der sich zur Unfallzeit keine Personen befanden. Durch den Aufprall verteilten sich diverse Trümmerteile der aus Beton und Holzverschalung bestehenden Ladung auf den Fahrstreifen. Ein 46-Jähriger mit seinem Opel Corsa aus dem Kreis Schaumburg sowie ein 35-Jähriger mit seinem Audi A4 aus Wunstorf konnten nicht mehr rechtzeitig stoppen. Sie fuhren mit ihren PKW über die Trümmerteile, wobei die Autos beschädigt wurden. Personen wurden nicht verletzt. Zur Reinigung der Unfallstelle wurde die Richtungsfahrbahn Berlin kurzzeitig voll gesperrt. Es entstand ein Rückstau von bis zu acht Kilometern. Bis zur Überprüfung der Schäden an der Fußgängerbrücke durch einen Statiker bleibt diese vorerst gesperrt. Der Schaden an allen beteiligten Fahrzeugen beträgt rund 52.000 Euro. Der Schaden an der Fußgängerbrücke lässt sich erst nach Begutachtung beziffern. /bod, mi

