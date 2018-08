Polizeidirektion Hannover / Schwerverletzter Lkw-Fahrer nach ...

Schwerverletzter Lkw-Fahrer nach Unfall auf der Bundesautobahn (BAB) 2

Hannover - Montagnachmittag, 13.08.2018, gegen 14:15 Uhr ist es auf der BAB 2 bei Rehren (Landkreis Schaumburg) zu einem Auffahrunfall zweier Lkw gekommen. Dabei hat sich ein Fahrer (60 Jahre alt) schwere Verletzungen zugezogen.

Bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover zufolge war der 60-jährige Fahrer mit seiner Sattelzugmaschine (Scania) mit Auflieger auf dem Hauptfahrstreifen der BAB 2 in Richtung Berlin unterwegs. Kurz hinter der Anschlussstelle Rehren bemerkte er offenbar zu spät, dass ein vor ihm befindlicher Lkw-Fahrer (27 Jahre alt) mit seinem Sattelzug (MAN) aufgrund eines Staus abbremste. Im weiteren Verlauf versuchte der 60-Jährige noch, mit seinem Fahrzeug nach links auszuweichen, konnte aber ein Auffahren schlussendlich nicht verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend transportierte ein zwischenzeitlich auf der Autobahn gelandeter Rettungshubschrauber den Schwerverletzten in eine Klinik. Der Fahrer des vorausfahrenden Lkw zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, musste jedoch nicht in einem Krankenhaus behandelt werden.

Aufgrund von Rettungs- und Bergungsmaßnahmen ist die BAB 2 in Richtung Berlin derzeit voll gesperrt, es kommt zu erheblichen Behinderungen. Laut Schätzungen der Polizei beläuft sich der entstandene Gesamtschaden auf 50.000 Euro. /now, zim

OTS: Polizeidirektion Hannover newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/66841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_66841.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover Mirco Nowak Telefon: 0511 109-1044 E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/