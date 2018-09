Polizeidirektion Hannover / Störung im Telefonnetz der ...

Störung im Telefonnetz der Polizeidirektion Hannover

Hannover - Seit Montagnachmittag, 24.09.2018, kommt es in der Telefonanlage der Polizei im Stadtgebiet von Hannover aus bisher unbekannten Gründen zu technischen Störungen. Daher sind einige Dienststellen derzeit nicht erreichbar. Das Umland ist von der Beeinträchtigung nicht betroffen. Aktuell finden Wartungsarbeiten an der Anlage statt, um die Störung schnellstmöglich zu beheben. In Notfällen wählen Sie bitte den Notruf 110. /now

