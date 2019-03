Polizeidirektion Hannover / Technischer Defekt verursacht Brand ...

Technischer Defekt verursacht Brand in Wohnmobil

Hannover - Ein technischer Defekt ist die Ursache für den Brand im Inneren eines Wohnmobils, der am Mittwoch (20.03.2019) entdeckt worden ist. Das Auto hat sich in einer Scheune an der Burgdorfer Straße in Burgdorf, Ortsteil Otze, befunden.

Nach ersten Erkenntnissen hatte sich ein 61-Jähriger zu dem Wohnmobils begeben, um es nach der Winterpause wieder in Betrieb zu nehmen. Der Mann stellte fest, dass es im Inneren einen Brand gegeben hatte, der bereits erloschen war. Er verständigte daraufhin gegen 13:30 Uhr die Polizei - und vorsorglich auch die Feuerwehr.

Experten des Fachkommissariats für Brandermittlungen der Polizei Hannover haben Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und heute, Donnerstag, festgestellt, dass ein technischer Defekt an der Fahrzeugelektrik das Feuer in dem Wohnmobil verursacht hatte. Es entstand ein Schaden von rund 45 000 Euro. /ahm, schie

