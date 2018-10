Polizeidirektion Hannover / Unfall auf dem Friedrichswall

Unfall auf dem Friedrichswall

Hannover - Am Freitag, 12.10.2018, gegen 12:20 Uhr, hat die Fahrerin eines Pkw Daewoo auf dem Friedrichwall (Mitte) den Vorrang eines Radfahrers missachtet. Bei der anschließenden Kollision hat sich der 60-jährige Biker schwere Verletzungen zugezogen.

Nach ersten Erkenntnissen war der Rennradfahrer auf dem rechten Radweg der Willy-Brandt-Allee in Richtung der Kreuzung Friedrichswall und der Osterstraße unterwegs. Bei Grün fuhr der 60-Jährige mit seinem Rad in den Kreuzungsbereich, um diesen geradeaus in Richtung Osterstraße zu überqueren. Zeitgleich fuhr die 28-Jährige mit ihrem GM Daewoo - ebenfalls bei grüner Ampel - in den Kreuzungsbereich, um nach links auf den Friedrichswall einzubiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang des ihr entgegenkommenden Fahrradfahrers. Bei der Kollision erlitt der 60-Jährige, der ohne Helm unterwegs war, u.a. schwere Kopfverletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Die 28-Jährige blieb unverletzt. /st

