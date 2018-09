Polizeidirektion Hannover / Vahrenheide: Zwei Pkw bei Feuer ...

Vahrenheide: Zwei Pkw bei Feuer zerstört - Die Polizei sucht Zeugen!

Hannover - In der Nacht zu Donnerstag, 06.09.2018, gegen 00:30 Uhr, sind zwei Pkw an der Straße Alter Flughafen in Brand geraten und dabei vollständig zerstört worden. Die Flammen haben zudem einen Bürokomplex in Mitleidenschaft gezogen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 60-Jähriger einen Knall gehört, die beiden brennenden Pkw bemerkt und sofort die Rettungskräfte alarmiert. Trotz Einsatz der Berufsfeuerwehr Hannover brannten der BMW X5 sowie der Mazda 3 vollständig aus, zudem wurden die Fassade sowie Fenster eines angrenzenden Bürogebäudes bei dem Feuer beschädigt.

Spezialisten des Fachkommissariats für Brandermittlungen konnten bei ihren heutigen Untersuchungen eine Ursache für das Feuer nicht mehr abschließend feststellen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 50 000 Euro.

Zeugen werden gebeten, Kontakt zum Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 aufzunehmen. /has, pu

OTS: Polizeidirektion Hannover newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/66841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_66841.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover Pressestelle Philipp Hasse Telefon: 0511 109-1042 E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/