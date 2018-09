Polizeidirektion Hannover / Verkehrsunfall auf der Landesstraße ...

Verkehrsunfall auf der Landesstraße (L) 385 - eine Schwerverletzte

Hannover - Verkehrsunfall auf der Landesstraße (L) 385 - eine Schwerverletzte

Am Sonntag, 30.09.2018, gegen 12:40 Uhr, ist ein Citroen auf der L 385 (Lehrte) von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die 75-jährige Fahrerin hat bei dem Unfall schwere Verletzungen erlitten.

Nach ersten Erkenntnissen war die 75-Jährige mit ihrem Wagen heute Nachmittag auf der L 385 aus Richtung Lehrte kommend in Richtung Ahlten unterwegs. Zwischen dem Ortsausgang Lehrte und der Straße Westtangente kam sie mit ihrem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Im weiteren Verlauf kippte der Citroen auf die Seite und schlitterte über den Asphalt, ehe er mittig auf der Fahrbahn liegen blieb. Ein Rettungswagen transportierte die schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzte Fahrerin in ein Krankenhaus. Ebenfalls in ein Krankenhaus kam die offensichtlich unter Schock stehende Beifahrerin. Die L 385 war bis zirka 14:00 Uhr voll gesperrt. /st

OTS: Polizeidirektion Hannover newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/66841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_66841.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover Martina Stern Telefon: 0511 - 109 - 1045 Fax: 0511 - 109 - 1040 E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/