Polizeidirektion Hannover / Wunstorf: Zwei verletzte Autofahrer ...

Wunstorf: Zwei verletzte Autofahrer bei Frontalzusammenstoß - Die Polizei sucht Zeugen!

Hannover - Aus bislang unbekannter Ursache ist ein 35 Jahre alter Renault-Fahrer auf der Kreisstraße (K) 333 bei Blumenau in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Pkw eines 49-Jährigen zusammengeprallt. Dabei sind beide Fahrer schwer verletzt worden.

Bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover zufolge war der 35-Jährige gegen 13:30 Uhr mit seinem Renault Twingo auf der K 333, aus Richtung Liethe kommend, in Richtung Blumenau unterwegs. Etwa 300 Meter vor der Einmündung zur Ortschaft Klein Heidorn geriet er aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und prallte dort frontal mit dem Kia Sportage des 49 Jahre alten Mannes zusammen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Twingo-Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Im Anschluss transportierte ein Rettungswagen den Schwerverletzten aus Wunstorf unter Begleitung eines Notarztes in eine Klinik. Der ebenfalls aus Wunstorf stammende 49-Jährige erlitt auch schwere Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Aufgrund von Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die K 333 etwa bis 17:00 Uhr voll gesperrt werden. Dies führte zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Den entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 20 000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst in Hannover (0511 109-1888) zu melden. /now, ahm

