Polizeidirektion Hannover / Zeugenaufruf! 16-Jährige bei Unfall ...

Zeugenaufruf! 16-Jährige bei Unfall in Wülfel schwer verletzt

Hannover - Am Donnerstag, 29.03.2018, kurz nach 16:30 Uhr, ist eine 16-jährige Laatzenerin an der Hildesheimer Straße im Bereich der Stadtbahnhaltestelle "Am Brabrinke" von einem Iveco Daily erfasst und dabei schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein 53-Jähriger mit seinem Iveco Transporter auf dem linken Fahrstreifen der Hildesheimer Straße, von der Wilkenburger Straße kommend, in Richtung Laatzen unterwegs. Eine rechts vor ihm fahrende 43-Jährige musste mit ihrem VW Polo verkehrsbedingt halten. Plötzlich trat die 16-Jährige vom rechten Fahrbahnrand hinter dem haltenden Polo auf die Straße und überquerte diese. Im weiteren Verlauf übersah sie den auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Iveco Daily, wurde von ihm erfasst und gegen die hintere linke Seite des Polos geschleudert. Bei der Kollision verletzte sich die Jugendliche schwer und musste von einem alarmierten Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 5 000 Euro. Die Hildesheimer Straße wurde in Richtung Laatzen für zirka 90 Minuten voll gesperrt, es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover sucht nun Zeugen. Sie werden gebeten, Kontakt unter der Rufnummer 0511 109-1888 aufzunehmen. /has

