Polizeidirektion Hannover / Zeugenaufruf! Bundesautobahn 2: ...

Zeugenaufruf! Bundesautobahn (BAB) 2: 63-Jähriger von Transporter erfasst und tödlich verletzt

Hannover - Am Dienstagabend, 25.09.2018, kurz nach 20:00 Uhr, ist ein Mann beim Überqueren der BAB 2 im Bereich der Tank- und Rastanlagen Garbsen von einem VW Transporter erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen!

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war ein 22-Jähriger mit seinem VW Transporter (mit fünf weiteren Personen besetzt) auf der BAB 2, von Hannover kommend, in Richtung Dortmund unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt zur Tank- und Rastanlage Garbsen Nord lief plötzlich der 63-Jährige auf die Fahrbahn. Der Transporterfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste den Fußgänger. Der Mann wurde dabei auf die Fahrbahn geschleudert und von einem nachfolgenden bisher unbekannten Lkw überrollt. Alarmierte Rettungskräfte versuchten noch den 63-Jährigen an der Unfallstelle zu reanimieren. Ein hinzugerufener Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Bei dem Verkehrsunfall wurden zwei ebenfalls in Richtung Dortmund fahrende Autos (Audi A6 und VW Golf) durch Trümmer beschädigt. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Die BAB 2 ist derzeit für Rettungs- und Bergungsarbeiten in Richtung Dortmund voll gesperrt. Nach Schätzungen der Polizei entstand ein Schaden in Höhe von 5 000 Euro.

Der bisher unbekannte Lkw-Fahrer fuhr mit seinem Gespann in Richtung Dortmund weiter. Die Polizei sucht daher dringend nach dem Lkw-Fahrer. Der Fahrer sowie weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, Kontakt zum Verkehrsunfalldienst Hannover unter Rufnummer 0511 109-1888 aufzunehmen. /has

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover Pressestelle Philipp Hasse Telefon: 0511 109-1042 E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/