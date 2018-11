Polizeidirektion Hannover / Zeugenaufruf! Mitte: Mann erleidet ...

Zeugenaufruf! Mitte: Mann erleidet Stichverletzung

Hannover - Mit einer lebensgefährlichen Stichverletzung ist ein 39-Jähriger am Samstagbend, 10.11.2018, in eine Klinik eingeliefert worden. Von dem Täter fehlt bislang jede Spur. Die Polizei sucht Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein Passant den Verletzten kurz nach 19:00 Uhr an der Fernroder Straße, auf dem Gehweg liegend, gefunden und die Rettungskräfte verständigt. Offensichtlich hatte der 39-Jährige eine Stichverletzung im Oberkörper erlitten. Ein Rettungswagen transportierte ihn in eine Klinik. Sein Zustand ist kritisch. Die Hintergründe sind derzeit unklar, der Polizei liegen Hinweise vor, wonach das Opfer zuvor im Bereich der Fernroder Straße mit einem bislang unbekannten Mann, vermutlich dem mutmaßlichen Täter, in Streit geraten war. Die Kripo ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und sucht dringend Zeugen.

Hinweise hierzu nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 entgegen. /st

