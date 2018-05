Polizeidirektion Hannover / Zeugenaufruf! Vinnhorst: Pkw erfasst ...

Zeugenaufruf! Vinnhorst: Pkw erfasst Elfjährigen

Hannover - Am Samstag, 19.05.2018, kurz nach 14:00 Uhr, ist ein Elfjähriger beim Überqueren der Schulenburger Landstraße von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte der Junge bei roter Ampel die Schulenburger Landstraße in Höhe Stadtbahnhaltestelle "Beneckeallee" überquert. Hier wurde er trotz eines Brems- und Ausweichmanövers von dem Audi eines 36-Jährigen, der auf der rechten Spur der Schulenburger Landstraße stadteinwärts unterwegs war, erfasst. Ein Rettungswagen transportierte den Elfjährigen in eine Klinik. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, setzen sich bitte mit dem Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-1888 in Verbindung. /st, pfe

