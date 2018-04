Polizeidirektion Hannover / Zeugenaufruf! Wunstorf - Polizei ...

Zeugenaufruf! Wunstorf - Polizei sucht Vermisste

Hannover - Seit Donnerstag, 19.04.2018, 23:20 Uhr, wird die 50-jährige Gabi L. vermisst, die derzeit in der Psychiatrischen Klinik in Wunstorf an der Südstraße untergebracht ist. Bisherigen Erkenntnissen zufolge verließ sie gestern ihre Station gegen 19:00 Uhr und kehrte bislang nicht zurück.

Die Vermisste ist 1,55 Meter groß, hager (44 Kilo) und hat blonde, schulterlange Haare. Sie wirkt optisch älter und hat ein eher ungepflegtes Erscheinungsbild. Vermutlich ist sie dunkel gekleidet. Umfangreiche Suchmaßnahmen, u.a. mithilfe eines Polizeihubschraubers sowie eines Mantrailers, verliefen bislang ergebnislos.

Wer hat Gabi L. gesehen?

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Wunstorf unter der Rufnummer 05031 9530-115 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. /st

OTS: Polizeidirektion Hannover newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/66841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_66841.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover Martina Stern Telefon: 0511 - 109 - 1045 Fax: 0511 - 109 - 1040 E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/