Polizeidirektion Hannover / Zeugenaufruf! Zwei in Hannover ...

Zeugenaufruf! Zwei in Hannover gestohlene Fahrzeuge flüchten vor Kontrolle in Brandenburg

Hannover - In der Nacht zu heute, 11.10.2018, haben bislang unbekannte Täter zwei in Hannover geparkte Pkw der Marke Mazda gestohlen. Bundespolizisten haben die Fahrzeuge in Brandenburg nach Verfolgungsfahrten sichergestellt, die Täter sind geflüchtet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten die Unbekannte die beiden Mazda in der Nacht zu heute gestohlen. Während der CX 5 (Wert etwa 40 000 Euro) zwischen 18:45 Uhr und 03:35 Uhr am Schweriner Platz (Kleefeld) entwendet wurde, haben die Diebe den MX 5 (Wert etwa 30 000 Euro) zwischen 20:30 Uhr und 07:00 Uhr in der Gneisenaustraße (Zoo) erbeutet.

Offenbar fuhren die Täter mit beiden Fahrzeugen unverzüglich in Richtung Osten. Gegen 09:20 Uhr bemerkten Beamte der Bundespolizei den MX 5 im Bereich Gosda (Brandenburg) auf einer Kreisstraße. Der Fahrzeugführer flüchtete mit dem Wagen vor den Beamten, ehe er den Wagen zurück ließ und unerkannt entkam.

Gegen 10:00 Uhr stellten die Beamten auf exakt derselben Strecke den in Hannover gestohlenen CX 5 fest. Eine auf der Straße stehende Polizistin versuchte, den Wagen zum Anhalten zu bewegen, als dieser plötzlich auf sie zuhielt und beschleunigte. Die Beamtin entging nur durch eine Ausweichbewegung einer Kollision.

Anschließend folgte die Besatzung dem Wagen und fanden diesen wenige hundert Meter weiter verunfallt vor einem Baum. Von dem Fahrer fehlte jede Spur.

Die Kriminalpolizei Hannover bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in der Nacht an der Gneisenaustraße oder am Schweriner Platz geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0511 109-5555 beim Kriminaldauerdienst Hannover. /pu, now

Informationen rund um das Thema Kfz-Kriminalität finden Sie hier: https://www.pd-h.polizei-nds.de/kriminalitaet/deliktsbereiche/kfzkrim inalitaet/

