Polizeidirektion Hannover / Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus

Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus

Hannover - Freitagabend, 31.08.2018, ist in einem Wohnhaus an der Engelkestraße im Seelzer Ortsteil Letter ein Feuer ausgebrochen. Eine 54-jährige Mieterin ist dabei leicht verletzt worden.

Laut Aussage der Frau war sie gegen 23:30 Uhr von einem lauten Knall sowie dem Piepen eines Rauchmelders geweckt worden. Beim Nachsehen stieß sie im Zimmer ihres Sohnes - dieser hielt sich zum Zeitpunkt des Feuers nicht in der Wohnung auf - auf einen brennenden Mülleimer. Nach eigenen Löschversuchen verließ die 54-Jährige die Räumlichkeiten und verständigte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr brachte die Flammen schnell unter Kontrolle, dennoch wurde das Zimmer erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Ein Rettungswagen transportierte die Mieterin mit einer leichten Rauchgasvergiftung in eine Klinik.

Gegenwärtig kann die Polizei keine Angaben zur Brandursache sowie zum entstandenen Schaden machen. Diesbezüglich werden Beamte des Zentralen Kriminaldienstes die Wohnung in der kommenden Woche aufsuchen. /now

