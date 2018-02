Polizeidirektion Itzehoe / 180215.2 Heide: Zeugen nach ...

180215.2 Heide: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht!

Heide - Am vergangenen Wochenende ist es in Heide zu einer Sachbeschädigung an einem Zaun gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum von Samstag, 18.00 Uhr, bis Montag, 13.00 Uhr, begaben sich Unbekannte zu dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Straße Grüner Weg. Dort zerstörten sie zwei große Holz-Zaunelemente, die als Einfassung von Mülltonnen dienten, Schadenshöhe etwa 250 Euro. Da der Tatort mit der Hausnummer 2 gut einsehbar ist, gibt es möglicherweise Zeugen, die die Randalierer beobachtet haben. Diese sollten sich bei der Heider Polizei unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

