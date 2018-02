Polizeidirektion Itzehoe / 180226.2 Poyenberg: Feuer zerstört ...

180226.2 Poyenberg: Feuer zerstört Schuppen und macht Partyfreuden zunichte

Poyenberg - Für Samstagabend hatte ein Hennstedter eine Feier in einem Hallen-Anbau geplant. Die Party kam letztlich nicht zustande, weil der Schuppen bereits am Nachmittag in Brand geriet. Ursächlich hierfür dürfte ein technischer Defekt gewesen sein.

Kurz nach 16.00 Uhr wollte die Frau des Hennstedters Vorbereitungen für die Feier in dem Schuppen in der Meezener Straße treffen. Dabei bemerkte sie eine heftige Rauchentwicklung in dem Raum und alarmierte Polizei, Feuerwehr und ihren Partner. Letztgenannter fackelte nicht lange und riss das Gebäude mit einem Radlader nieder. Damit verhinderte er erfolgreich ein Übergreifen des Brandes auf die angrenzende Halle.

Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte ein in dem Raum betriebener Heizstrahler ursächlich für den Brand gewesen sein. Die Schadenshöhe dürfte bei etwa 12.000 Euro liegen. Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Itzehoer Kripo übernommen.

Merle Neufeld

OTS: Polizeidirektion Itzehoe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52209 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52209.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010 Mobil: +49 (0) 171 290 11 07 E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de