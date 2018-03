Polizeidirektion Itzehoe / 180311.1 Itzehoe: Sachbeschädigung ...

180311.1 Itzehoe: Sachbeschädigung und Feuer in der Innenstadt

Itzehoe - In den sehr frühen Morgenstunden des 11. März 2018 kam es zu einer Sachbeschädigung an der Moschee in der Wilhelm Biehl Straße sowie zu einem Feuer an einem türkischen Obst-und Gemüseladen in der Kirchenstraße.

Gegen 02.25 Uhr hörte der 23 jährige Sohn des Imam der Moschee in der Wilhelm Biehl Straße Stimmen auf dem Grundstück der zugehörigen Wohnung und beobachtete, wie mehrere Scheiben des Gebäudes durch zwei Männer beschädigt wurden, die anschließend flüchteten. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Etwas später zwischen 03.00 und 03.20 Uhr entdeckten Passanten einen Feuerschein an einem Obst und Gemüseladen in der Kirchenstraße. Dort hatten die draußen stehenden Auslagenständer aber auch Teile des Gebäudes Feuer gefangen. Ein 27 jähriger Itzehoer regierte dabei vorbildlich und klingelte die Bewohner des Hauses heraus. Über dem Laden hielten sich 8 Personen auf, die unverletzt ins Freie gelangten. Polizisten mit Handfeuerlöschern und anschließend die Itzehoer Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen. Es entstand ein nicht unerheblichen Gebäudeschaden, wobei sich die Schadenhöhe noch nicht beziffern lässt.

Die hinzugezogene Kriminalpolizei und auch die Abteilung für politische Delikte ermitteln nun. Ein Zusammenhang beider Taten ist im Moment nicht auszuschließen. Erkenntnisse zum Tatmotiv liegen bislang nicht vor. Es ergeben sich derzeit keine Anhaltspunkte für eine fremdenfeindliche Tat, auch ein möglicher Zusammenhang zu dem türkisch-kurdischen Konflikt infolge der Militäroffensive in Afrin/Syrien wird geprüft.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in den fraglichen Zeiträumen - also zwischen 02.00 und 03.30 Uhr - verdächtige Personen im Bereich der Innenstadt gesehen haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Itzehoe unter 04821-6020.

Stefan Hinrichs

