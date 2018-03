Polizeidirektion Itzehoe / 180322.2 Breitenburg: Unfallflucht ...

180322.2 Breitenburg: Unfallflucht nach Verkehrsunfall mit Radfahrer

Breitenburg - Am 21.03.18 gegen 14.50 Uhr kam es an der Grundstückseinfahrt zum Kreisfeuerwehrverband in der Elmshorner Straße zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Die Geschädigte, eine 15jährige aus Dägeling, befuhr mit ihrem Fahrrad den gemeinsamen Geh- und Radweg aus Itzehoe kommend in Richtung Dägeling, als aus der Einfahrt vom Grundstück Elmshorner Straße 48 ein dunkler PKW ohne auf die Radfahrerin zu achten auf die L 119 einbog. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden bremste die 15jährige ihr Fahrrad stark ab und stürzte auf den Grünstreifen zwischen Fahrbahn und Geh- und Radweg. Durch den Aufprall war sie kurze Zeit bewusstlos und erlitt eine Gehirnerschütterung sowie Abschürfungen und Prellungen. Der Unfallverursacher hatte seinen Weg weiter fortgesetzt, ohne den Vorfall bemerkt zu haben oder sich um die Verletzte zu kümmern. Die Geschädigte begab sich zunächst nach Hause und erstattete dann Anzeige. Als Beschreibung konnte sie lediglich angeben, dass es sich um einen dunklen PKW gehandelt hat, etwa VW Golf-Klasse. Näherer Angaben zum Modell oder Angaben zum Fahrer konnte sie nicht machen. Zeugen, die sich zum Unfallzeitpunkt in der Nähe befunden haben und evtl. Angaben zu dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Sachbearbeitung durch Polizei Wellenkamp,, Tel. 04821 / 892107

Hans-Werner Heise

