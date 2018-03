Polizeidirektion Itzehoe / 180322.3 Itzehoe: PKW-Diebstahl

180322.3 Itzehoe: PKW-Diebstahl

Itzehoe - In der Zeit vom 20.03.18, 19.00 Uhr und 21.03.18, 06.15 Uhr entwendeten unbekannte Täter in der Dorfstraße einen weißen Pkw Opel Movano. Hierbei handelt es sich um einen Neuwagen, der seit Monaten vor dem Autohaus auf einer schräg abgekippten Ladefläche als Ausstellungsstück abgestellt war. Hinweise auf einen möglichen Täter liegen nicht vor. Evtl. gibt es Personen, die in der Nacht so einen nichtzugelassenen Pkw gesehen haben und Angaben dazu machen können: Diese wenden sich bitte an die Polizei in Itzehoe

Sachbearbeitung durch BKI Itzehoe, K 7, Tel. 04821 / 602-0

Hans-Werner Heise .

OTS: Polizeidirektion Itzehoe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52209 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52209.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe Telefon: 04821 / 602 2140 Mobil: 0160 / 91313940