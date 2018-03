Polizeidirektion Itzehoe / 180322.4 Brunsbüttel: Hinweis auf ...

180322.4 Brunsbüttel: Hinweis auf mögliche "Falsche Dachdecker"

Brunsbüttel - Am 21.03.18 hatte eine 48jährige Frau aus Brunsbüttel aus den Medien erfahren, dass in Schleswig-Holstein wieder "falsche Dachdecker" unterwegs sein sollen. Daraufhin teilte sie der Polizei mit, dass bereits am 19.03. gegen 15.00 Uhr bei ihr zwei männliche Personen an der Haustür geklingelt hätten. Diese haben sich als Dachdecker ausgegeben und das etwas mit dem Dach nicht in Ordnung sei. Ihr Chef hätte sie angewiesen dort nachzusehen und daher müssten sie in das Haus. Dies wurde jedoch von der Anrufern verweigert und so zogen die beiden unverrichteter Weise von dannen. Die Anruferin rief gleich danach bei ihrer Vermieterin an, um zu erfragen, ob hier Arbeiten geplant waren. Dies wurde von der Vermieterin verneint. Beschreiben konnte sie die beiden Männer wie folgt: Beide etwa 30 bis 35 Jahre alt, einer gräuliches und der andere blondes Haar, stämmige Figur, grau/schwarze benutzte Arbeitskleidung, freundlich und beide sprachen deutsch. Die Anruferin ging nun davon aus, dass die Personen auch zu den "falschen Dachdeckern" gehören könnten. Die Polizei rät zur Vorsicht, wenn plötzlich und unangemeldet Handwerker vor der Tür stehen und Arbeiten ausführen wollen. Lassen Sie diese Personen nicht in ihre Wohnung oder ihr Haus. Fragen Sie nach der Firma und wer den Auftrag erteilt haben soll. In der Regel machen beauftragte Firmen einen Termin aus. Informieren sie die Polizei, wenn ihnen das Verhalten verdächtig vorkommt. Weitere Informationen finden sie auch im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de

Sachbearbeitung durch Polizei Brunsbüttel, Tel. 04852 / 6024-0 Information unter Polizei Itzehoe, Prävention, Tel. 04821 / 602-2140

Hans-Werner Heise

