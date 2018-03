Polizeidirektion Itzehoe / 180322.5 Itzehoe: Gestürzte Person ...

180322.5 Itzehoe: Gestürzte Person auf Gehweg

Itzehoe - Am 21.03 um 15.52 Uhr wurde dem hiesigen Polizeirevier mitgeteilt, dass gerade vor der Polizeidienststelle eine männliche Person gestürzt sei. Beamte des Polizeireviers Itzehoe liefen daraufhin sofort zur Unglücksstelle und stellten fest, dass der 55jährige Itzehoer aus ungeklärter Ursache ohne Fremdeinwirkung dort vor dem Gebäude auf dem Gehweg zu Fall gekommen war. Dabei ist er scheinbar so fest mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen, dass er sich neben einer Verletzung der Nase auch ein Stück der Kopfhaut aufgerissen hat und stark blutete. Die Beamten übernahmen bis zum Eintreffen des Rettungswagens sofort die Erstversorgung, was sich etwas schwierig gestaltete, da der 55jährige vermutlich aufgrund des Aufschlags nicht realisierte, was geschehen war oder wo er sich befand. Mit dem Rtw wurde er dann ins Klinikum verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

Sachbearbeitung durch Polizei Itzehoe, Tel. 04821 / 6024-0

Hans-Werner Heise

