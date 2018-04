Polizeidirektion Itzehoe / 180409.3 Pöschendorf: Zeugen nach ...

180409.3 Pöschendorf: Zeugen nach Diebstahl gesucht!

Pöschendorf - Im Zeitraum vom 26. März bis zum 4. April 2018 haben Unbekannte ein Bauteil zur Montage eines Glasfasernetzes von einer Baustelle in Pöschendorf entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die vermutlich technisch kundigen Diebe geben können.

Bei der Durchführung von Probeläufen eines neu eingerichteten Glasfasernetzes in der Dorfstraße erhielten die verantwortlichen Techniker unzählige Störungsmeldungen. Sie gingen diesen auf den Grund und stellten dabei fest, dass Diebe eine so genannte Lichtwellenleiter-Muffe aus dem Erdreich ausgegraben und entwendet hatten. Hierdurch waren Leitungs-Störungen entstanden. Da die Verbindungsmuffe nicht sichtbar war, müssen die Täter von ihrem Vorhandensein im Erdreich gewusst und sie fachmännisch demontiert haben. Der Wert des Teils dürfte bei etwa tausend Euro liegen. Wer Hinweise auf die Diebe geben kann, sollte sich mit der Schenefelder Polizei unter der Telefonnummer 04892 / 899260 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

