Polizeidirektion Itzehoe / 180413.1 Itzehoe: Einbruch in ...

Itzehoe - In der Nacht zu heute sind Unbekannte in den Vineta Kundencenter in Itzehoe eingebrochen und haben eine kleinere Summe Bargeld erbeutet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von gestern, 18.00 Uhr, bis heute, 03.00 Uhr, warfen Einbrecher eine Scheibe des Kundencenters des Verkehrsbetriebs am Theodor-Heuss-Platz mit einem Kanaldeckel ein. Sie stahlen aus einer Geldkassette einen kleineren dreistelligen Bargeldbetrag und flüchteten anschließend. Die Tat entdeckte eine zivile Streife der Polizei.

Hinweise zu den Tätern liegen bisher nicht vor. Zeugen sollten sich daher bei der Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

