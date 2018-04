Polizeidirektion Itzehoe / 180424.6 Glückstadt: Festnahme nach ...

180424.6 Glückstadt: Festnahme nach Einbruch

Glückstadt - In der Nacht zu heute ist es zu einem Einbruch in einen Discounter in Glückstadt gekommen. Der Täter löste dabei den Einbruchalarm aus - die Polizei nahm den Mann nur wenig später fest.

Gegen Mitternacht rückten Einsatzkräfte in die Straße Der Keil aus, weil dort die Alarmanlage eines Geschäftes lief. Ein Unbekannter war offensichtlich gewaltsam über eine Tür in das Objekt eingedrungen und kurz darauf geflüchtet. Im Rahmen der Fahndung nahm eine Streife schließlich einen 21-Jährigen fest, bei dem es sich um den Täter handeln dürfte. An seinen Schuhen befanden sich noch Glassplitter, die zweifelsfrei vom Tatort stammten. Entwendet hat der Beschuldigte nach derzeitigen Erkenntnissen nichts - in seiner Vernehmung ließ er sich zu der Tat nicht ein.

Mittlerweile befindet sich der 21-Jährige wieder auf freiem Fuß - er wird sich wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten müssen.

Merle Neufeld

OTS: Polizeidirektion Itzehoe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52209 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52209.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010 Mobil: +49 (0) 171 290 11 07 E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de