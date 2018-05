Polizeidirektion Itzehoe / 180502.3 Hochdonn: Stark ...

180502.3 Hochdonn: Stark alkoholisiert am Steuer

Hochdonn - Am Maifeiertag hat eine Burger Streife einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der unter erheblichem Alkoholeinfluss am Steuer eines Fahrzeugs gesessen hat. Er musste seinen Führerschein abgeben.

Gegen 14.40 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer auf der Strecke von Eggstedt nach Hochdonn ein Fahrzeug, das in Schlangenlinien unterwegs sein sollte. Beamte stoppten den BMW schließlich in der Hochdonner Hauptstraße, überprüften den alleinigen Insassen und stellten bei ihm Atemalkoholgeruch fest. Ein von dem Beschuldigten freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Die Einsatzkräfte ordneten darauf die Entnahme einer Blutprobe bei dem 59-Jährigen an und stellten seinen Führerschein sicher. Der Dithmarscher muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Merle Neufeld

